L'Italia è schiacciata dal cuneo fiscale

COME È SPALMATO IL CUNEO TRA IMPRESA E LAVORATORE

E poi c'è la questione di come il cuneo fiscale venga spalmato tra datore di lavoro e lavoratore. Sui dati 2017, in Italia, rispetto al salario netto, la ripartizione è stata più o meno equa: 45 per i lavoratori, 46 per le imprese. In Francia è 41 a 50. In Spagna il lavoratore è ancora più agevolato: 27 a 38. Solo in Germania si è deciso di tassare marcatamente l'impiegato (66) a vantaggio del datore 32. Non si tratta di mere scelte politiche: con la sua decisione Berlino ha certamente svantaggiato la parte più debole del rapporto, ma non ha frenato le assunzioni da parte delle imprese. Da questo punto di vista, il fatto che la Germania ci preceda nella graduatoria non comporta necessariamente che il suo cuneo fiscale incida maggiormente sul dinamismo del mercato del lavoro di quanto per esempio avviene da noi: all'imprenditore tedesco l'assunzione conviene comunque in misura superiore rispetto al datore italiano. E ha anche maggior spazio di manovra per aumentare i salari e venire così incontro al più elevato onere contributivo cui devono far fronte gli impiegati.