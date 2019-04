Fondo per la Non Autosufficienza, una coperta sempre troppo corta

IL REDDITO DI CITTADINANZA TOGLIE RISORSE AI NON AUTOSUFFICIENTI

L'Italia è un Paese che invecchia, le persone anziane non autosufficienti sono molto più numerose rispetto a 13 anni fa, quando il fondo è stato istituito, e purtroppo non basta allungare di pochi centimetri la coperta per riuscire ad avvolgere tutti. E qui mi pongo una domanda: anziché inventarsi il reddito di cittadinanza, la cui probabilità di accesso per i cittadini con disabilità, per esempio, si è rivelata una farsa il governo non avrebbero potuto potenziare in misura maggiormente significativa i fondi già esistenti, per esempio quello per la Non Autosufficienza? Così invece il rischio per le persone con disabilità è di avere sul piatto due pietanze che unite insieme non riusciranno a raggiungere l'apporto calorico di una sola.