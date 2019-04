L'Italia è ancora troppo legata al contante

RIPRISTINARE IL TETTO DEL CONTANTE A 1000 EURO

Già, ma quali riforme? Per l'Osservatorio sarebbe bene ripristinare le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con il Pos (il terminale che permette di pagare con carte di credito e di debito). La norma esisteva, ma, come ricorda il report, è stata depennata dal Consiglio di Stato il primo giugno 2018. In più, si chiede l'introduzione di una percentuale minima obbligatoria da sostenere “cashless” per le spese annue in cambio della detraibilità dalle tasse e di affidarsi ai pagamenti elettronici per gli assegni sociali e pensionistici. Non piacerà a molti l'ultima richiesta: abbassare nuovamente il tetto del contante a 1000 euro, come era stato fatto da Mario Monti, poi riportato a 3000 da Matteo Renzi. «L’obiettivo dichiarato dal governo italiano», rilevano gli analisti, «è stato il sostegno alla ripresa dei consumi sul mercato interno, così da garantire una maggior fluidità nelle transazioni quotidiane», eppure, viene sottolineato, in Francia il limite è stato portato a 1000, in Grecia a 500 euro.