Gli indici di Borsa e spread del 15 aprile 2019 in tempo reale

C'è attesa per vedere come aprirà la Borsa di Milano dopo la chiusura ottimistica del 12 aprile. Venerdì Piazza Affari aveva terminato le contrattazioni in positivo a +0,8% distinguendosi come la migliore d'Europa. L'indice Ftse Mib, dopo una mattinata in negativo, aveva virato verso l'alto crescendo fino alla chiusura.