Come sono andate le audizioni in commissione Bilancio sul Def

​«Il quadro assai prudenziale, ma realistico che emerge dal Def purtroppo conferma i rischi che già in autunno avevamo lanciato: la "grande frenata" del Mezzogiorno, nel quadro di rallentamento e profonda incertezza della dinamica dell'economia nazionale», ha detto Bianchi. «Con un'Italia che si ferma dopo quattro anni di sempre più debole ripresa, al Sud torna il segno meno». Il direttore di Svimez ha sottolineato come le stime tendenziali diano un +0,2% al Centro-Nord e un -0,2% nel Mezzogiorno- Anche sugli investimenti «non è prevedibile una significativa accelerazione nel 2019, anche per i modesti effetti che possono avere nell'anno provvedimenti quali lo Sblocca cantieri e il decreto Crescita, emanati in questi giorni». Per questo lo scenario programmatico vede nel Mezzogiorno il Pil a -0,06% e nel Centro-Nord +0,27%. Il reddito di cittadinanza invece ha un impatto leggermente superiore nel Sud (+0,14% contro il +0,07% al Nord) per la maggiore concentrazione dei beneficiari.