Per la Corte dei conti servono 86 miliardi per evitare l'aumento Iva

I RISCHI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Sul fronte delle misure bandiera, invece, il giudizio non è così lusinghiero. Sul reddito di cittadinanza vi è "il concreto rischio" che non riesca «ad affrontare contestualmente due obiettivi», cioè la lotta alla povertà e lo stimolo all'occupazione, «che rispondono a logiche diverse e richiederebbero approcci diversi». La Corte ha invitato poi a tenere alta la guardia sugli abusi visto che «è elevata la quota di economia sommersa e sono bassi i livelli salariali effettivi». Pertanto «dovrà essere alta l'attenzione affinché non cresca la quota di spesa pubblica improduttiva e non si spiazzi l'offerta di lavoro legale». Per quel che riguarda il beneficio riconosciuto «sarebbe stato più sostenibile un approccio»di gradualità e sarebbe stata preferibile maggiore attenzione alle famiglie numerose «che risultano relativamente penalizzate». Senza contare, infine, che se l'obiettivo è il contrasto alla povertà assoluta «il benchmark dei 780 euro rappresentava la soglia della povertà relativa di qualche anno fa, soglia che nel frattempo è cresciuta».