Cosa hanno detto Istat e Bankitalia sul Def

In audizione anche Bankitalia secondo cui «lo scenario macroeconomico presentato nel Def tiene conto in modo realistico della congiuntura ed è complessivamente condivisibile». Il capo del dipartimento di Economia e statistica Eugenio Gaiotti ha però sottolineato come esso sia «soggetto a rischi rilevanti, che possono provenire da un peggioramento del contesto globale e da un più accentuato deterioramento della fiducia delle imprese». In particolare, «è condivisibile l'intenzione di non ricorrere a ulteriore indebitamento per approvare una riforma» fiscale. Gaiotti ha però ricordato che il governo punta a una riduzione delle tasse sul ceto medio finanziata «con una revisione complessiva delle agevolazioni fiscali». Riduzioni del carico fiscale «sul lavoro, se non compensate da razionalizzazioni della spesa o delle cosiddette "spese fiscali", condurrebbero ad aumenti del disavanzo non compatibili con la riduzione del peso del debito pubblico».

SENZA L'AUMENTO DELL'IVA DEFICIT AL 3,4%

«Il raggiungimento degli obiettivi richiederà l'individuazione di coperture di notevole entità, nel caso si voglia evitare l'attivazione delle clausole Iva, aumentare la spesa per investimenti, avviare una graduale riduzione della pressione fiscale, rafforzare gli incentivi all'investimento e all'innovazione», ha fatto notare Bankitalia. «Queste misure, se non compensate da razionalizzazioni» di altre spese e «da effettivi risultati nel contrasto all'evasione, condurrebbero ad aumenti del disavanzo non compatibili con l'avvio di un credibile percorso di riduzione duratura del peso del debito». Senza gli aumenti automatici dell'Iva, previsti a legislazione vigente, «il disavanzo si collocherebbe meccanicamente al 3,4% del prodotto nel 2020, al 3,3% nel 2021 e al 3% nel 2022». Il documento, ha aggiunto Gaiotti, «rimanda alla prossima legge di bilancio la definizione di 'misure alternative di copertura'», tuttavia «non fornisce informazioni di dettaglio».