L'arte della leadership e della conoscenza di sé

In un ambiente caratterizzato dalla mutevolezza e dall’evoluzione, vedere sé stessi in un processo continuo di apprendimento può aiutare a inquadrare le cose dalla giusta prospettiva. Questi elementi rappresentano degli utili spunti di riflessione, ma è importante tenere presente che moltissimi fattori influiscono sullo stile di leadership, che non solo varia di persona in persona, ma è differente in base all’organizzazione, al settore, all’area geografica in cui si opera. Avere consapevolezza di chi si è e di che immagine si vuole dare è il primo passo per delineare il proprio stile di leadership, così come essere in grado di individuare i propri punti di forza e potenziarli. Da non sottovalutare gli elementi di debolezza su cui lavorare, un buon leader è colui che è in grado di mettersi in discussione e fare autocritica, dando il buon esempio a tutti i dipendenti.