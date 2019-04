Crédit Agricole, arriva la polizza a misura di smart city

COME FUNZIONA VIVI SMART

“Protezione Vivi Smart” è personalizzabile in base ai bisogni dei singoli clienti. È composta, infatti, da tre garanzie, acquistabili singolarmente o in combinazione all’interno di un unico prodotto: Sharing, Bike e Cyber. “Il prodotto rientra all’interno della nostra strategia volta all’innovazione dell’offerta assicurativa tradizionale”, spiega ancora Di Guida, “anche attraverso la proposizione di micro-polizze, per offrire protezione a nuovi segmenti di clientela, soprattutto giovani”. Il costo della polizza parte da 4 euro al mese per l’acquisto di 1 sola garanzia. La durata è pari ad un anno e rinnovabile salvo disdetta. Una formula, dunque, estremamente flessibile e personalizzabile, studiata per soddisfare nuovi bisogni o bisogni specifici. Di seguito, analizziamo nel dettaglio coso prevedono e a chi si rivolgono le singole coperture.

SHARING: TI COPRE DAI POSSIBILI INFORTUNI

La copertura Sharing protegge il cliente da possibili infortuni durante l’utilizzo di mezzi in sharing o a noleggio, siano essi auto, biciclette o scooter. I dati di mercato confermano un incremento rilevante sia nell’offerta sia nella domanda dei servizi di mobilità condivisa: in Italia il Car Sharing ha superato la soglia di 1 milione di iscritti, con 7.679 veicoli in 35 città interessate e, nella sola città di Milano, si può usufruire di quasi 3.400 auto, 16.650 bici, oltre 100 scooter elettrici. Questa copertura è pensata per tutti i target, soprattutto giovani, che scegliendo soluzioni di mobilità condivisa sono esposti quotidianamente al rischio di subire infortuni durante la guida.

BIKE: PER I DANNI A TERZI

La copertura Bike offre un’assicurazione in caso di danni procurati a terzi dal cliente e/o dai componenti della sua famiglia durante l’utilizzo di biciclette, sia personali che in sharing/noleggio. Complice il crescente senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, l’utilizzo di questo mezzo rientra sempre più nelle abitudini degli Italiani. Nel 2017 sono state vendute 1,7 milioni di biciclette in Italia, e nell’ultimo anno, il bike sharing è cresciuto del 147%, confermando l’Italia come il paese europeo con il più alto numero di servizi attivi in questo settore, con 40 mila bici condivise in ben 265 comuni.

CYBER: CONTRO I RISCHI DELLA RETE

Infine, grazie alla copertura Cyber, il cliente e il suo nucleo familiare possono beneficiare di un supporto legale in caso di lesioni della reputazione online, furto di identità e controversie con negozi online. Il cosiddetto “crimine informatico”, che nel 2017 ha generato ben 10 miliardi di danni, rappresenta un nuovo rischio al quale spesso tanto privati quanto aziende sono spesso impreparati. Protezione Vivi Smart risponde ad alcune tra le casistiche più diffuse di rischio cyber in ambito privato, offrendo ai clienti un servizio di assistenza legale di facile attivazione e fornito da un team di legali esperti della materia