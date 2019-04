Il Pil della Cina a inizio 2019 è cresciuto più del previsto

In base ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica, il rialzo su base trimestrale è dell'1,4% (centrando le previsioni della vigilia) e in leggera flessione sull'1,5% segnato nei tre mesi precedenti.

TREND POSITIVO DAL MANIFATTURIERO AL MINERARIO

Bene anche la produzione industriale, che rimbalza dell'8,5% annuo a marzo, battendo ampiamente le attese dei mercati di +5,9% e il +5,3% di febbraio, fino a registrare l'incremento migliore dal +9% di luglio 2014. Il dato, diffuso dall'Ufficio nazionale di statistica, beneficia del trend positivo in tutti i suoi sottoindici, in particolare quelli su manifatturiero (+9% contro +5,6%), utility (7,7% contro 6,8%) e minerario (+4,6% contro +0,3%). Quanto ai settori industriali, le accelerazioni più marcate riguardano gli equipaggiamenti per trasporto (+13,6% contro +7,9%) e macchinari (+15,2% contro +8%). Su base mensile la crescita è dell'1%, mentre considerando i primi tre mesi del 2019, la produzione industriale sale del 6,5% annuo.