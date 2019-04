Berlusconi contro Bolloré e Mediaset cerca alleati internazionali

OBIETTIVO: UN NETWORK EUROPEO

«Quello internazionale è un progetto al quale sta lavorando Mediaset e mi pare che la strada tracciata da mio fratello Pier Silvio sia molto chiara», ha aggiunto Marina Berlusconi, secondo la quale l'alleanza, che secondo gli analisti finanziari potrebbe non escludere integrazioni azionarie, serve anche «per raggiungere una massa critica sufficiente per poter essere competitivi con l'obiettivo di fare di Mediaset il primo network a livello europeo». «È un progetto al quale crediamo e che speriamo possa andare in porto' e la smentita di Mediaset a un'integrazione a breve con la tedesca ProsiebenSat è stata fatta perché ci sono lavoro in corso, stiamo parlando con tutti e vedremo cosa succede», ha spiegato la presidente di Fininvest e di Mondadori.