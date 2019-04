Inflazione e politiche monetarie: attenzione agli effetti collaterali

Viviamo tempi complessi, secondo alcuni la democrazia si esprime semplicemente assecondando la volontà popolare, la “maggioranza”. Forse manca il polso quando si parla di grandi sistemi: se in una scuola, gli alunni della classe si coalizzassero contro pochi soggetti nessuno esiterebbe a definirli bulletti, nessuno sosterrebbe il diritto della “maggioranza” di fare coriandoli delle regole del vivere civile. Secondo altri bisognerebbe introdurre dei test per valutare chi possa esprimere il voto con coscienza e chi no; se eliminassimo gli stupidi, dicono questi, potremmo raddrizzare il Paese. Certo, non sarà facile visto che, come si suol dire, «la mamma del cretino è sempre incinta»... Il problema principale è eleggere o nominare chi decide chi sia stupido o no, chi possa votare o no. E nel votare il comitato anti-stupidità, basandosi sulle tendenze storiche, dovremmo contemplare il rischio che il diritto di voto vada ai Barabba piuttosto che a bravi nazareni.

SERVIREBBERO TAPPI DI CERA PER NON SUBIRE IL CANTO DELLE SIRENE

Pensando all’antichità viene in mente Omero: i tormentati momenti che viviamo sono ben rappresentati da Scilla e Cariddi e forse dovremmo prendere spunto dalla soluzione trovata da Ulisse per passare oltre: tappi di cera per non subire il canto delle sirene e nodi stretti all’albero maestro per poter sentire cosa le sirene hanno da dire, intimando ai suoi di non ascoltare gli ordini che darà mentre sarà inevitabilmente succube del loro fascino. Ma se l’albero maestro a cui legarsi possono essere i vincoli esterni di cui la Ue è garante, è meno chiaro chi dovrebbe metterci i tappi di cera nelle orecchie. Un buon inizio sarebbe se chi accede facilmente alle nostre orecchie (i media) evitasse di fare eco alle sirene; perché anziché superare Scilla e Cariddi, da troppo tempo stiamo remando in tondo e più ci affatichiamo in questo esercizio, più il canto delle sirene diventa ammaliante.