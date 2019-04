Due mila studenti protagonisti di “Z Lab” di Intesa Sanpaolo

Sono circa 2 mila gli studenti di licei e istituti tecnico-professionali coinvolti nel progetto formativo ‘Z Lab’ di Intesa Sanpaolo, un programma triennale di apprendimento e sperimentazione interamente svolto presso le sedi del Gruppo in 90 scuole italiane nell’ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza scuola-lavoro).

Ben 100 i laboratori che si sono svolti in 18 città del Bel Paese per 75 mila giornate di lavoro di attività laboratoriali che hanno preparato i ragazzi al mondo del lavoro, durante le quali si sono interfacciati con 80 collaboratori interni Intesa Sanpaolo che in questo percorso hanno fatto da tutor agli studenti.

Secondo i risultati presentati a Milano nel corso di un incontro con i manager della Banca, docenti, famiglie e studenti, 700 di loro hanno completato il primo ciclo triennale iniziato nel 2016. Riconosciuto come un progetto efficace e integrato, tra i migliori in Italia, il suo avviso sarà confermato anche per quest’anno

TRE ANNI DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA

Lavorare in gruppo in attività operative e contestali sui temi della gestione finanziaria e dell’attività di marketing sviluppando e gestendo progetti e contenuti ad hoc. Questo il focus entro il quale si articola “Z Lab” che fa toccare con mano agli studenti la vera collaborazione tra mondo della scuola e del lavoro, in particolar modo quello della Banca. Non solo teoria, infatti, per diffondere l’educazione finanziaria e tradurla in comportamenti consapevoli, sperimentando dinamiche imprenditoriali, ma anche visite presso gli uffici delle strutture centrali del Gruppo e il confronto con colleghi “testimonial”.

Ne tre anni del progetto i ragazzi delle scuole secondarie vengono indirizzati verso la realizzazione di una campagna di marketing in un percorso didattico che si conclude con un vero e proprio progetto. Approfonditi anche l’educazione finanziaria, la creazione di un’impresa, di una start-up con la valutazione della sua sostenibilità economica e sociale e quella di un prodotto-servizio approfondendo il concetto di imprenditorialità.