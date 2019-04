Quanto perde la Juventus in Borsa dopo il flop Champions

Mercoledì 17 aprile il titolo della squadra bianconera è crollato, zavorrato dalla eliminazione ai quarti di finale della massima competizione europea nell'edizione che - dopo l'arrivo in estate di Cristiano Ronaldo - la vedeva nella ristretta cerchia delle favorite. In un primo momento, il titolo non è riuscito a entrare negli scambi e ha segnato in avvio di seduta un calo teorico del 25%. Dopo alcuni minuti, è entrato per pochi istanti negli scambi, in asta di volatilità, segnando un crollo del 22,3% a 1,32 euro. Nel corso della mattinata, il calo s'è stabilizzato attorno al -15%. Il tutto mentre, nella Borsa di Amsterdam, l'Ajax brindava alla vittoria sui bianconeri con un rialzo del titolo del 10% a 18,85 euro.

DOPO LA RIMONTA CON L'ATLETICO IL TITOLO AVEVA GUADAGNATO IL 17%

In sostanza, il calo registrato dalla Juventus il 17 aprile rischia di azzerare - punto più, punto meno - il boom fatto segnare un mese prima, il 13 marzo, quando all'indomani della rimonta sull'Atletico Madrid, agli ottavi di finale di Champions League, aveva lanciato il titolo della Vecchia Signora a +17,4% e 1,436 euro, in una sedua iniziata addirittura a +30%. Il bilancio della Juventus è destinato a chiudersi in rosso per effetto della costosa campagna acquisti che ha portato Cr7 in bianconero, facendo lievitare il debito finanziario netto a 384,3 milioni di euro.