Reddito di cittadinanza, boom di navigator in Campania

Il dato, è opportuno ricordare, tiene conto della presenza sui vari territori dei nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza, il tutto elaborato sulla base dei dati Inps che fissano i requisiti necessari. Altro elemento significativo della normativa che regola il reddito di cittadinanza è l'adozione di un piano di potenziamento triennale dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che, nelle intenzioni del legislatore, andranno a costituire l'infrastruttura primaria del nuovo mercato del lavoro. La figura del navigator sarà centrale per l'assistenza tecnica, che sarà fornita dall'Anpal ai centri per l'impiego, prevedendo tra l'altro: lo sviluppo di sistemi tecnologici e informatici per lo scambio in tempo reale dei dati tra i soggetti coinvolti (centri per l'impiego, Regioni e Stato); la promozione dell'intervento verso le imprese e gli altri soggetti coinvolti e la formazione e l'assistenza on line degli operatori.

AI CENTRI PER L'IMPIEGO 467,2 MILIONI PER IL 2019 e 403,1 PER IL 2020

Per l'attività di supporto all'Anpal verranno assegnati 90 milioni per il 2019, 130 per il 2020 e 50 milioni per il 2021. Ai centri per l'impiego e al loro potenziamento, anche a livello di infrastrutture, è prevista l'erogazione di 467,2 milioni per il 2019 e di 403,1 per l'anno 2020, risorse che dovranno essere ripartite tra le Regioni in maniera proporzionale al numero delle unità di personale assegnate. Questa di seguito la stima del fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza: Abruzzo 54 (con il numero maggiore previsto per la città di Chieti, 15); Basilicata 31 (di cui 19 a Potenza 19); Calabria 170 (60 a Cosenza); Campania 471 (274 a Napoli); Emilia Romagna 165 (40 a Bologna); Friuli Venezia Giulia 46 (21 a Udine); Lazio 273 (195 a Roma); Liguria 66 (39 a Genova); Lombardia 329 (Milano 76); Marche 55 (17 a Ancona); Molise 13 (Campobasso 10); Piemonte 176 (107 a Torino); Puglia 248 (78 a Bari); Sardegna 121 (41 a Cagliari); Sicilia 429 (125 a Palermo); Toscana 152 (40 a Firenze); Umbria 33 (24 a Perugia); Val d'Aosta 6; Veneto 142 (32 a Verona).