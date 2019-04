La Germania ha tagliato le stime del Pil per il 2019

Tempi di magra anche per l'economia tedesca. Il governo di Berlino ha tagliato le stime di crescita della Germania allo 0,5% per il 2019. Si tratta dell'ennesima revisione al ribasso rispetto al +2,1% previsto l'anno scorso. Per il 2020, invece, la crescita è stimata a +1,5%.

IL MINISTRO ALTMAIER: «È UN CAMPANELLO D'ALLARME»

La Germania sta investendo in modo massiccio in infrastrutture, nella ricerca e nella scuola ma «l'attuale fase di debolezza della nostra economia deve darci la sveglia», ha detto il ministro dell'economia Peter Altmaier in una nota citata da Bloomberg.