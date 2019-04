Come funziona il bando Anpal per i navigator

NELLE PRIME SEI ORE DALL'APERTURA DEL BANDO OLTRE 2 MILA DOMANDE

Nelle prime sei ore dall'attivazione del sito sulla selezione sono arrivate 3.415 domande. I candidati che devono essere cittadini italiani o di un Paese europeo o con un regolare permesso di soggiorno per lavoro, devono essere laureati in discipline economico giuridiche o sociali o in pedagogia e scienze dell'educazione, psicologia o pedagogia con una laurea magistrale o specialistica o comunque del vecchio ordinamento (non basta la laurea triennale). Accederanno alla selezione al massimo 20 candidati per ogni posizione. Quindi se dovessero arrivare 100 mila domande saranno comunque scelti i primi 20 candidati per ogni posizione in ogni provincia sulla base del voto di laurea (ad esempio a Napoli con 274 navigator previsti potranno accedere alla prova al massimo 5.480 persone). Potrebbero esserci delle province nelle quali le richieste non raggiungeranno le venti candidature per ogni posizione quindi è possibile che la selezione riguardi meno di 60 mila persone.