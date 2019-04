Cosa prevede la risoluzione del Def 2019

SPENDING REVIEW E NESSUNA PATRIMONIALE

Lega e M5s chiedono di procedere con la spending review ed escludono l'ipotesi di una patrimoniale. Nel testo si impegna il governo ad «adottare un piano di razionalizzazione, riqualificazione e di revisione della spesa pubblica e in particolare delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati». Contemporaneamente si chiede l'impegno a «non prevedere misure di incremento della tassazione sui patrimoni».

PIÙ FONDI A RICERCATORI E PROFESSORI CONTRO LA FUGA DEI CERVELLI

Arginare la 'fuga dei cervelli', soprattutto in Sanità, e prevedere più soldi per professori e ricercatori. Nel documento M5s e Lega chiedono al governo di «aggiornare a livello regionale il parametro di riferimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» per poter «procedere, già dall'anno 2019, a un piano di assunzioni che argini il fenomeno della cosiddetta 'fuga dei cervelli' e supporti la promozione di innovazione e ricerca in campo sanitario, valorizzando la funzione dei centri sanitari di nuova generazione e investendo in politiche di formazione ed inserimento lavorativo delle nuove professionalità».

UN SISTEMA SCOLASTICO UNIFORME

Tra le richieste dei gialloverdi anche la messa a punto di un sistema scolastico "uniforme" da Nord a Sud.« Con riferimento al sistema scolastico nazionale e al diritto allo studio» la maggioranza impegna il governo a «definire livelli essenziali delle prestazioni tali da garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale». Sul fronte del «rinnovo contrattuale dei lavoratori del comparto "istruzione e Ricerca", per il triennio 2019-2021», si legge ancora nel documento, «si ritiene opportuno prevedere un incremento salariale adeguato».