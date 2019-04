Cosa dice il bollettino di Bankitalia di aprile 2019

Primi segnali di sereno per l'economia italiana e, soprattutto, per il governo M5s-Lega. Dopo mesi di numeri negativi Bankitalia, nel suo bolletino, regala uno zuccherino all'esecutivo segnalando come, secondo le sue stime, «nei mesi invernali l'attività economica sarebbe tornata a crescere». La banca centrale italiana spiega che il nostro Paese «avrebbe lievemente recuperato» dopo la recessione tecnica della seconda metà del 2018. «Il modesto calo dell'occupazione, che nel trimestre autunnale ha riflesso la fase di debolezza ciclica, non sarebbe proseguito nel bimestre gennaio-febbraio», prosegue il rapporto di Via Nazionale.