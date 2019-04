Reddito di cittadinanza: quasi il 60% dei beneficiari sotto i 500 euro

LA SOLIDARIETÀ DI TRIDICO ALLA SOCIAL MEDIA MANAGER

Il presidente Inps ha poi espresso la sua solidarietà per la collega autrice dei commenti sulla pagina Facebook dell'Istituto che hanno sollevato un vespaio di polemiche per i toni giudicati sopra le righe e poco istituzionali. La donna, una funzionaria, a causa dello stress è finita all'ospedale. «Non è una stagista malpagata, come scriveva un quotidiano stamane», ha messo in chiaro Tridico, «ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione». «La nostra collega», ha continuato Tridico, «ha avuto una giornata difficile e mi sono sentito di sostenerla e di invitarla a continuare il suo lavoro con serenità. Certamente bisogna tenere sempre toni consoni al servizio e sono sicuro che quella funzionaria lo fa. L'Inps ha aperto ai social perché vogliamo una comunicazione trasparente e diretta con i cittadini. Spesso, però, accade che ci sia una pressione sui nostri funzionari e dipendenti come è accaduto ieri». «Certamente», ha precisato, «c'è bisogno di formazione e di adeguare le nostre competenze, ma il punto è che lo stress che subiamo ci porta a reazioni scomposte».