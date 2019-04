L'Italia alle prese con le clausole di salvaguardia Iva

Per memoria, ricordiamo l’andamento, negli anni, della misura dell’aliquota Iva ordinaria, in Italia:

primo gennaio 1973: 12%

8 febbraio 1977: 14%

3 luglio 1980: 15%

primo novembre 1980: 14%

primo gennaio 1981: 15%

5 agosto 1982: 18%

primo agosto 1988: 19%

primo ottobre 1997: 20%

17 settembre 2011: 21%

primo ottobre 2013: 22%

IL CONFRONTO IN EUROPA

In oltre 40 anni, l’aliquota ordinaria in Italia è quasi raddoppiata. L’aliquota del 22% prevista a oggi in Italia è di poco superiore alla media delle aliquote applicabili in tutti gli Stati, pari al 21,5%. L’aliquota ordinaria più bassa nell’Ue, pari al 17% è quella del Lussemburgo, seguono Malta con l’aliquota del 18% e Germania e Romania con l’aliquota ordinaria del 19%. L’aliquota ordinaria più alta (27%) è prevista in Ungheria, a seguire Danimarca, Croazia e Svezia che applicano il 25%. Con la prevista aliquota del 26,50% dal 2021 l’Italia sarà in seconda posizione, in ambito Ue. L’elenco completo delle aliquote in Europa è consultabile a questo link.