Per Bloomberg l'Italia va verso una nuova crisi finanziaria

Ma è poco per superare la stagnazione economica, con il Fmi che si aspetta per il 2019 un'Italia in crescita d'anno dello 0,1% e l'Ocse in decrescita (-0,2%). L'istituzione di Washington parla di un'Italia in grado di riaccendere il contagio e punta il dito sul legame perverso fra banche e debito sovrano. La Germania - che con l'Italia ha stretti legami nelle subforniture nel manifatturiero - ha appena dimezzato allo 0,5% la sua stima di crescita. «Il non accettare la realtà da parte della coalizione Lega-cinque stelle non finirà bene», scrive Bloomberg. La resa dei conti forse sarà dopo il voto europeo: la Ue non vuole offrire il destro a chi usa i suoi richiami come un'argomento elettorale. Ma prima potrebbero svegliarsi i mercati. Che starebbero cominciando «a fare attenzione» secondo l'editoriale. Diverse case d'investimento hanno flirtato di recente con i Btp italiani e i loro rendimenti più attraenti del Portogallo, che ormai ha uno spread di soli 113 punti base col bund tedesco, la metà dell'Italia. Rendimenti superati solo dalla Grecia, con uno spread Grecia-Italia che però si assottiglia sempre più: a 69 punti base, è vicino al minimo post-crisi di 65 segnato a ottobre. Ecco che alcuni, come Citigroup, avvertono: «Resistente alla tentazione» di comprare quei titoli, perché potrebbe esserci volatilità in arrivo.