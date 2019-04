Le due opzioni che hanno le banche italiane per sopravvivere

C'ERA UNA VOLTA IL TERMOMETRO BASATO SULLA FEDELTÀ

In questo scenario l’accelerazione dei programmi di digitalizzazione dei processi bancari, prevista in ogni piano industriale, potrebbe essere non soltanto tardiva ma poco efficace sui ricavi, se non in chiave difensiva. Costi di nuove reti (o di nuove banche) digitali non si traducono immediatamente in maggiori ricavi in un contesto fortemente competitivo. Considerazioni che portano a un riesame dei modelli di servizio delle banche sostanzialmente immutati. In un paese caratterizzato dal 99% di piccole imprese a proprietà familiare e da poche aziende medio-grandi il tema del servizio a privati e pmi è più integrato di quanto i piani di segmentazione della clientela abbiano potuto separare. Il punto è che se la decisione di acquisto dei servizi finanziari risale al capo famiglia, che è anche un piccolo imprenditore a cui la banca offre finanziamenti, di conseguenza il volume di ricavi in gioco per la banca è molto più ampio del volume relativo alla sola piccola impresa. In un contesto in cui il credito scarso è diventato il termometro che misura il rapporto con la banca è ragionevole che il livello di soddisfazione e fedeltà complessiva si basi maggiormente sull'accesso dell'impresa al credito, che determina l'accesso ad altri ricavi commissionali.

RIPENSARE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE IMPRENDITORE

Questo percorso conduce a mettere in discussione la prassi del pluri-affidamento bancario. Per quale motivo? La piccola dimensione delle imprese implica piccola dimensione assoluta dei ricavi bancari, da prestiti e servizi. Pensate a micro imprese con qualche centinaio di migliaia di euro di finanziamenti o meno. Il pool di ricavi totali disponibili alla banca può essere inferiore a 10mila -15mila euro all'anno. Ora se questa ‘torta’ viene divisa tra tre istituti, per seguire la prassi consolidata della diversificazione del rischio di credito, è facile intuire che con 5mila euro difficilmente si possono coprire il costo del rischio e tutti i costi fissi connessi. Qualora la banca, invece, fosse unica i 15 mila euro potrebbero assorbire i costi fissi, generare un margine positivo e attrarre maggiori ricavi dai servizi alla famiglia in un contesto di rapporto più stretto tra banca e imprenditore. Secondo quanto riporta la Banca d’Italia a fine 2018 il 41% delle 300mila imprese con affidamenti tra 75mila e 500mila euro operava con due o più banche, percentuale che sale al 69% nella classe di affidamento fino a 1 milione. Escludendo dal perimetro poco più di 20mila imprese di media e grande dimensione su cui le banche possono operare in modalità relazionale intensa e con volumi di finanziamenti importanti, su tutto il popolo frammentato delle piccole imprese è arrivato il momento di fare scelte strategiche. E forse con due sole opzioni.