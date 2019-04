Un estratto di Le tre Profezie di Giulio Tremonti

Per quanto atipica, l’euro è comunque una moneta. E dunque, come tutte le monete, non può essere trattata come una «monade» e neppure come un «noumeno». Che sia Platone o Leibniz, che sia la tecnica a farsi metafisica, purtroppo oggi troppi «esperti» considerano l’euro un’entità staccata o staccabile dalla realtà e in specie staccata o staccabile dalla politica. E questo è paradossale, per due ragioni. Perché l’euro fu concepito dai suoi padri come strumento economico per fare politica: «Federate i loro portafogli, federerete i loro cuori». E poi perché negli ultimi anni, quelli in cui è stato concepito e realizzato l’euro, sono cambiate la struttura e la velocità del mondo: ancora 30 o 20 anni fa non solo c’erano ancora le monete nazionali, ma c’era anche il telefono fisso, il commercio era ancora internazionale, Internet non esisteva e l’Asia non aveva il ruolo attuale.

Anche per questo è il caso di evitare l’errore «tecnico» che consiste nel considerare l’euro solo in termini di quantità monetaria, di velocità, di tassi di interesse o di cambio, pensando che così si possa governare la realtà, o prescindere dalla realtà. Ed è più o meno questa l’idea della moneta come se fosse una «monade». La clausura «tecnica» del pensiero è l’errore da evitare. Soprattutto perché l’euro è moneta atipica. Per la prima volta nella storia si ha infatti, come già abbiamo avuto modo di sottolineare, una moneta senza governi e governi senza moneta. All’origine ci furono un grande pensiero e grandi uomini. L’impressione è che la realtà attuale sia un po’ differente.

Flashback, 9 novembre 1989 - 15 aprile 1994: è più o meno qui che si colloca il «big bang» della storia contemporanea. A Berlino con il crollo del Muro e a Marrakech con il WTO. Non puoi capire l’una senza capire l’altra. Estate 1989, il treno di Praga, la storia riprende il suo corso. Il 7 ottobre Gorbaciov è a Berlino e la folla urla «Wir sind ein Volk» (Noi siamo un unico popolo). Da qui all’unione monetaria del Trattato di Maastricht passano solo 700 giorni, ma sono giorni nei quali è cambiata la storia. Forse una eterogenesi dei fini: non la riduzione della forza tedesca con l’estinzione del marco, ma l’effetto opposto. In ogni caso la storia si è rimessa in cammino. Dappertutto, anche in Italia. Due episodi per tutti: 15 giorni dopo Maastricht inizia a Milano «Mani Pulite»; qualche tempo dopo attracca a Civitavecchia il Britannia, a bordo del quale fu decisa la privatizzazione dell’Italia.