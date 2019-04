Il governo è alla ricerca della quadratura, tra entrate che non possono calare, una flat tax solo promessa, con lo spettro delle sempre più pesanti e incombenti clausole di salvaguardia Iva.

Ecco sei proposte per un gettito fiscale più equilibrato.

1. LIMITARE LE AGEVOLAZIONI IN AGRICOLTURA

Si potrebbe porre un limite massimo di fatturato per la tassazione delle aziende agricole in base al reddito agrario. L’utilizzo che talvolta oggi si fa di questa agevolazione appare infatti improprio. Per esempio, molte tra le più importanti cantine vitivinicole italiane vendono a prezzi elevati, ovviamente vini di qualità, senza legittimamente pagare le imposte. Se poi le vendite le fa una impresa commerciale collegata alla stessa proprietà, basterà un attento dosaggio dei prezzi di trasferimento e di imposte non se ne parla. L’agevolazione per gli agricoltori è un retaggio del passato; se si decide di mantenerla, è opportuno porre un tetto massimo, per esempio, 100 mila euro di fatturato, per società e aziende individuali. Oltre, si pagano le imposte normali, come tutti. Non c’è alcun motivo per non assoggettare a imposte questo reddito, unica residua esenzione legale, oggigiorno.

2. REDDITOMETRO

Perché non prevedere, nel modello Unico, un rigo ove dichiarare un reddito “da redditometro”, senza particolari specificazioni? Oggi, chi volesse ravvedersi, non sa proprio dove dichiarare un reddito senza una sua natura specifica. Che male farebbe, a dichiarare? Paga le imposte, e, almeno fino a un certo limite, è coperto. Si farebbe un po’ come le percentuali per gli studi di settore, ove è previsto l’adeguamento. Si pensi a un contribuente che, in base al cosiddetto redditometro risultasse avere un reddito inadeguato: l’accertamento sarebbe sicuro. Se volesse evitarlo, perché non consentirgli di pagare su un reddito generico?