Quante sono state le domande per diventare navigator

Sono 16.773 i candidati per i 3 mila posti da Navigator alle 2 di del 23 aprile. A guidare la classifica regionale delle candidature la Sicilia, con 2477 candidati, subito davanti alla Campania (2475), seguite poi dal Lazio con 2236, dalla Puglia con 2004 e dalla Calabria, dove i candidati a oggi sono 1497. Gli aspiranti Navigator posseggono soprattutto la laurea in Giurisprudenza (5781). Seguono Scienze economico-aziendali (2521). Le candidature possono essere inviate entro 12.00 dell'8 maggio.

TREMILA DOMANDE GIÀ NELLE PRIME SEI ORE

Fin dall'apertura della selezione la posizione aveva attirato migliaia di candidature, oltre 3 mila dopo le prime ore dall'apertura del sito. La figura che dovrebbe assistere i centri per l'impiego a guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza è stata regolata da un bando dell'Anpal servizi dopo il via libera della Conferenza Stato Regioni. Per partecipare alla selezione ci sarà tempo fino alle 12 dell'8 maggio. Il compenso, regolato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 30 aprile 2021, sarà di 30.938 euro lordi annui, ai quali si aggiungono 300 euro al mese come rimborso spese.

I REQUISITI: LAUREA MAGISTRALE IN MATERIE UMANISTICHE

Secondo il bando Anpal possono prendere parte alla selezione i cittadini italiani, o europei, o cittadini con un regolare permesso di soggiorno per lavoro. I candidati devo avere una laurea magistrale in discipline economico giuridiche o sociali, in pedagogia e scienze dell'educazione o psicologia. Per ogni posizione ci potranno essere massimo 20 candidati da selezionare in base al voto di laurea.