I commissari dell'Ilva si sono dimessi

L'ANNUNCIO DI DI MAIO: «ORA PER L'ILVA INIZIA LA FASE DUE»

Per l'ex Ilva, ha dichiarato il vicepremier e capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, «Ora inizia la Fase 2, nella quale non ci si limiterà alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, ma in cui progetteremo e realizzeremo il futuro di Taranto, concentrandoci in particolare sulle attività di bonifica e sul rilancio economico e sociale del territorio». «Domani», ha annunciato Di Maio, «è prevista la prima seduta del Tavolo Istituzionale Permanente a guida del Ministero dello Sviluppo Economico».