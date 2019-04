Per il reddito di cittadinanza arriva il modulo Isee precompilato

Per risolvere il nodo di chi quest'anno non ha reddito o ha un reddito molto più basso dell'anno passato, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha annunciato una svolta sul modulo del reddito equivalente necessario per presentare la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. «A maggio», ha spiegato infatti Tridico, sarà emanato un decreto ministeriale che introduce l'Isee precompilato per la domanda del reddito di cittadinanza, e con il quale vale il reddito attuale. Così si risolverà la situazione di tutti coloro i quali si trovano in una situazione di attuale difficoltà economica». Tridico ha anche invitato ancora una volta i due lavoratori in protesta sul campanile della Chiesa del Carmine di Napoli a scendere dalla struttura e a presentare domanda per il reddito. Ora l'Isee si calcola sul reddito dell'anno precedente.