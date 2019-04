Pace fiscale: verso 1 mln di domande a pochi giorni dalla scadenza

NELLA CLASSIFICA IN TESTA IL LAZIO, SEGUE LA LOMBARDIA

Nella classifica italiana è il Lazio seguito dalla Lombardia la regione con il maggior numero di richieste. Il primo è in testa con circa 135 mila domande complessive, 14 mila per il saldo e stralcio e 121 mila per la rottamazione-ter. La seconda si piazza al secondo posto con circa 127 mila richieste complessive, ma è prima per numero di adesioni al saldo e stralcio, quasi 19 mila (sono 108 mila quelle per la rottamazione ter). Sul podio anche la Campania dove le istanze totali presentate sono circa 99 mila di cui 18 mila per il saldo e stralcio e 81 mila per la rottamazione-ter.