Il ministero ha annunciato oltre 8 mila assunzioni nella Pa

Nel prossimo triennio «ci saranno 8.400 assunzioni straordinarie per le amministrazioni centrali». Lo ha annunciato il ministero della Pubblica amministrazione nella nota in cui, attraverso il portavoce del ministro Giulia Bongiorno, si risponde alle preoccupazioni espresse dai sindacati. Inoltre viene ricordato come nel prossimo quinquennio sono previste «6.150 nuove assunzioni straordinarie nei corpi di polizia» e «1.500 assunzioni per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

AL RINNOVO SUL RINNOVO DEI CONTRATTI

Il ministro Bongiorno, recita una nota, «è già al lavoro per trovare risorse aggiuntive e ulteriori per il rinnovo dei contratti collettivi per tutto il settore pubblico. Ciò che è stato fatto per la scuola potrà avere, secondo l'auspicio del ministro, un seguito per tutti gli altri settori». E rispondendo a Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa: «Mai in passato era stato fatto così tanto in così poco tempo, con provvedimenti mirati e con risorse già stanziate, per la Pubblica amministrazione. Stupiscono, dunque, le lamentele dei sindacai che da mesi interloquiscono sistematicamente con gli uffici del gabinetto del ministro Bongiorno, con i quali è costante un sereno rapporto di dialogo e confronto»