La Borsa italiana e l'andamento dello spread del 25 aprile 2019

15:41 - NEW YORK APRE CONTRASTATA

Apertura contrastata per Wall Street col Dow Jones che perde lo 0,68% e il Nasdaq che guadagna lo 0,56%. In territorio negativo l'indice S&P500 che scivola dello 0,08%.

14:10 - EUROPA DEBOLE

Borse europee fiacche con Londra (-0,4%), Parigi (-0,3%) e Francoforte (-0,1%) in lieve calo e Milano (+0,1%) e Madrid (+0,1%) in rialzo frazionale. Deboli le banche (-0,4% il Dj Stoxx) nel giorno in cui Deutsche Bank (-0,4%) e Commerzbank (-2,3%) hanno comunicato la fine delle trattative per una eventuale fusione. Crolla Nokja (8,5%) dopo l'inattesa perdita del trimestre, male Sainsbury's (-4,6%) con lo stop alla fusione con Asda, scivola Barclays (-2,8%) dopo i conti. Lo spread Btp-Bund sale a 267 punti base mentre a Piazza Affari rimbalza la Juve (+6,7%) davanti ad Azimut (+1,85%), Banca Generali (+1,5%), Ubi Banca (+1,1%) e Bper (+1%). Debole invece Unicredit (-0,36%), tra i potenziali pretendenti di Commerzbank. Tenaris cede l'1,78%, Ferrari lo 0,65%, Diasorin lo 0,7%.

10:28 - ESSILUX ANCORA DEBOLE

Ancora una seduta debole per Essilorluxottica, che alla Borsa di Parigi cede lo 0,9% a 106,15 euro. Il titolo sconta le tensioni sulla governance dopo che il cda, a maggioranza, ha respinto le richieste di integrazione del board sia da parte di Valoptec, l'associazione dei dipendenti di essilor, che di alcuni fondi. Domani è atteso un nuovo round, con un nuovo cda che avrà sul tavolo l'arbitrato promosso dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio presso la Camera di commercio internazionale.

10:06 - MILANO -0,2%

Piazza Affari resta debole dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che cede lo 0,27% appesantito dai petroliferi e dalle auto. Viaggiano in testa ai ribassi Tenaris (-1,6%), Pirelli (-1,3%), Ferrari (-0,9%), Atlantia (-0,8%), Fca (-0,7%) e Cnh (-0,6%). Ancora fiacca Eni (-0,7%) dopo la trimestrale di ieri mentre rimbalza la Juventus (+3,9%). Tengono i bancari con Bper (+1,3%), Ubi (+0,6%), Banco Bpm (+0,6%) mentre arretrano Unicredit (-0,45%) e Intesa (-0,2%), con i grandi istituti che guardano al tramonto della possibile fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank. Bene Saipem (+0,9%), fiacca Tim (-0,1%).

9:12 - PIAZZA AFFARI APRE IN CALO

Apertura in lieve calo per Piazza Affari. In avvio di contrattazioni l'indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,12% a 21.689 punti.