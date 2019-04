La Borsa italiana e il valore dello spread del 26 aprile 2019

C'è attesa per vedere come i listini europei accoglieranno la mancata fusione tra i colossi tedeschi Deutsche Bank e Commerzbank. La seduta del 25 aprile si era chiusa con i listini del Vecchio continenti poco mossi. Anche la Borsa di Milano, dopo aver navigato poco sotto la soglia negativa, ha chiuso piatta a -0,02%. Per l'ultima seduta della settimana ci si aspetta un po' di instabilità intorno a Unicredit che potrebbe entrare nel risiko bancario dopo il mancato matrimonio tedesco. Le quotazioni dell'istituto di Piazza Gae Aulenti ha chiuso in negativo a -0,45%. Di segno diametralmente opposto le azioni della Juventus che potrebbero continuare a crescere dopo il +8,2% del 25.

SPREAD BTP BUND INTORNO AI 270 PUNTI

Il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi dovrebbe ripartirà dai 269 punti della chiusura del 25 aprile quando si era fermato a un rendimento del 2,7%, con il maggior rialzo da due mesi a questa parte. Una fluttuazione figlia delle tensioni in seno al governo.