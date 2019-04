Standard & Poor's e il rischio di tempesta perfetta sull'Italia

Tutto farebbe pensare che si vada verso un declassamento, con Roma nel poco esclusivo club dei Paesi spazzatura. Anche perché allora la banca stimava per l'Italia una crescita per il 2019 dello 0,7%, adesso ridimensionata allo 0,1. Ma in via XX settembre sono sicuri che non succeda nulla, convinti che S&P's - come già fatto intendere Fitch - voglia attendere l'esito delle elezioni europee del 26 maggio prima di peggiorare il suo giudizio.

LE TENSIONI SUI MERCATI E LA PROFEZIA DI BLOOMBERG

Sarà, ma intanto c'è tensione sui mercati verso l'Italia. Da giorni lo spread continua a salire (nell'ultima seduta, il 24 aprile, ha chiuso a 265 punti), la Borsa inanella una serie di ribassi, il rendimento del Btp decennale arriva al 2,63% e i Cds (i credit default swap, i titoli di copertura sul rischio default) sull'Italia costano il doppio rispetto agli omologhi verso la Grecia. Il tutto mentre aleggia la profezia di Bloomberg, che in un editoriale ha sancito: «Tutti sappiamo che la prossima crisi finanziaria dell’Italia è in arrivo».

LA BCE NON PUÒ MUOVERE TITOLI SPAZZATURA

Con un declassamento di Standard & Poor's l'Italia farebbe molta fatica a beneficiare degli ultimi scampoli degli scudi sul debito messi in campo dalla Banca centrale europea (Bce). Che non può muovere titoli spazzatura. Per non parlare delle ripercussioni sulle banche, già sottostimate oggi in Borsa proprio perché pieni di Btp e Bot in pancia.