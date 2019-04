Deutsche Bank, utile del primo trimestre sopra i 200 milioni

Deutsche Bank chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto di gruppo di 201 milioni di euro, in crescita del 67% su base annua. I ricavi si sono attestati a 6,4 miliardi in calo del 9%. Lo rende noto un comunicato della banca che specifica come i «risparmi hanno ampiamente compensato i minori ricavi». Deutsche Bank conferma l'obiettivo del 2019 di 21,8 miliardi di euro.

QUINTA RIDUZIONE TRIMESTRALE

Nel primo trimestre dell'anno, il common equity Tier 1 ratio di Deutsche Bank sale al 13,7 In crescita i prestiti di 10 miliardi di euro e la raccolta netta che nel primo trimestre è stata positiva per 10 miliardi di euro, con un risparmio gestito di 70 miliardi di euro. La banca ha fatto registrare la quinta riduzione trimestrale delle spese. Per quanto riguarda i ricavi, nello specifico Deutsche Bank vede una riduzione nelle tre aree della Global Transaction Banking, Private & Commercial Bank e Asset Management.

IL TITOLO IN BORSA ACCUSA IL COLPO

Il titolo della banca è in calo in Borsa a Francoforte con il titolo che cede l'1,7% a 7,35 euro, dopo i conti del primo trimestre. Deutsche Bank ha annunciato ieri lo stop alle trattative per la fusione con Commerzbank che oggi cede in Borsa lo 0,3% a 7,6 euro.(