La decisione di Standard & Poor's sul rating dell'Italia del 26 aprile

Da allora abbiamo avuto una lunga serie di tagli delle previsioni di crescita: in autunno quando erano aperte le trattative sulla legge di bilancio, il governo parlava ancora di un mitologico 1,5% di aumento del Pil, quando ad oggi il Paese è entrato tecnicamente in recessione - ha avuto due trimestri consecutivi a crescita zero o inferiore - e si appresta a segnare uno striminzito più 0,2% di crescita della ricchezza nazionale. E tuttavia, non sono pochi gli osservatori, che non vedono nell'andamento economico in sé la chiave per comprendere qual è il destino dei conti pubblici italiani. Basti ricordare che il 15 marzo l'attesa per una simile annunciata decisione di Moody's era svanita in una bolla di sapone, visto che l'agenzia aveva deciso di rinviare una modifica della valutazione in attesa di eventi significativi, in particolare legati all'andamento della politica nazionale. Il rating in molti casi è sempre più legato alle scelte, alla stabilità, l'instabilità e ai cambiamenti della politica. Ed è anche per questo che la scelta degli analisti di Standard & Poor's è ad oggi, e a un mese dalle Elezioni Europee non scontata.