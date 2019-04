La storia di Riccardo Morpurgo, un suicidio che lascia dilaniati

IL SISTEMA DELLE BANCHE È INTRISO DI AMORALITÀ

Il lato oscuro della vicenda di Senigallia sta nel capire che le banche (e non stiamo scoprendo l’acqua calda!) sono governate da dirigenze e operatori consapevoli di interpretare e applicare in maniera particolare e atipica la moralità. Abitudine costruita, che traspare dal loro linguaggio atto a mettere da parte qualsiasi possibilità di una discussione etica. Non esiste il giusto o lo sbagliato, ciò che è corretto o ciò che è scorretto: esiste solo ciò che porta profitto o che può portare ostacoli legali. Se c’è una strada per mettere d’accordo i due elementi la si prende e la si porta a compimento, non c’è nulla che li può fermare, nemmeno una vita, nemmeno una morte. Stiamo parlando di un sistema intriso di amoralità, non esiste l’immoralità, perché quest’ultima presuppone concetti come il Bene e il Male e il perseguirli o meno. In banca tali concetti non entrano nei processi di valutazione. In questa mentalità, chi svolge il proprio lavoro nel migliore dei modi è colui che riesce a non farsi influenzare dalle emozioni che può riscontrare nella disperazione sulla faccia di un cliente e lasciarla dilagare, permettere che questa si impossessi di lui, che lo consumi.