Di Maio punta su Toto per il salvataggio di Alitalia

È Riccardo Toto il nome "nuovo" che Luigi Di Maio avrebbe in mente per sbloccare la partita Alitalia. Il ministro dello Sviluppo economico, secondo quanto rivelato da Repubblica, avrebbe mosso i primi passi in tal senso, già a fine marzo, nel corso del viaggio che lo ha visto fare tappa a New Yor e Washington.

LE ESPERIENZE ALTALENANTI CON AIRONE E NEW LIVINGSTONE

Toto ha un passato con alterne fortune nel settore dell’aerotrasporto. Prima con AirOne, poi confluita nell’Alitalia tutta italiana voluta da Silvio Berlusconi, e poi con la New Livingstone, esperienza terminata in maniera traumatica nel 2014.

TRATTATIVA CONDOTTA DA DI MAIO IN PRIMA PERSONA

La trattativa è stata condotta in prima persona dal vicepremier, che ha fatto del caso della compagnia di bandiera una vera e propria battaglia personale. Perderla a un passo dal fallimento sarebbe un danno d'immagine inaccettabile per il governo.

LO STATO RIMANE IL SOCIO DI RIFERIMENTO

Sempre secondo Repubblica, il quadro del futuro assetto azionario è di fatto definito. Lo Stato sarebbe il socio di riferimento, in grado di mantenere il controllo. Le Ferrovie hanno già dato la disponibilità ad acquisire il 30% di Alitalia, il ministero del Tesoro entrerebbe col il 15%. L’americana Delta sarà della partita con un altro 15%. Rimarrebbe un altro 40%. Da ripartire, in minima parte, con un Fondo italiano specializzato nel recupero di società in difficoltà. Il resto varia dal 20 al 30% da assegnare alla famiglia Toto con un onere finanziario che oscilla intorno ai 250 milioni di euro.

SCONGIURARE L'INGRESSO DEI BENETTON

Se non ci saranno colpi di scena, è probabile che in presenza di un piano certo possa essere chiesta ai tre commissari (Gianfranco Discepolo, Enrico Laghi e Stefano Paleari) una proroga di un altro mese per presentare l’offerta formale, dar vita alla Newco e tentare l’ennesimo salvataggio. Il coinvolgimento di Toto, inoltre, permetterebbe a Di Maio di scongiurare l’ipotesi di Atlantia (la holding che controlla Autostrade e Aeroporti di Roma) che rappresenterebbe per i grillini un imbarazzo cosiderevole, visto lo scontro sulla revoca delle concessioni autostradali seguito al crollo del ponte Morandi a Genova.