Perché Di Maio vuole l'offerta di Riccardo Toto per Alitalia

SVOLTA POLITICA: IL M5S SI PRENDE IL DOSSIER DEL LEGHISTA RIXI

L'intervento della famiglia abruzzese che è anche titolare della concessione autostradale per la A-24 A-25 'Strada dei Parchi' sarebbe alternativo a quello di Atlantia e costituirebbe una svolta nella gestione politica del dossier che aveva visto tra i protagonisti nelle scorse settimane il sottosegretario della Lega Edoardo Rixi. Sull'ipotesi di un intervento della famiglia Toto l'opposizione parla di «ipotesi sempre più inquietanti e chiede al governo di riferire in aula. Secondo quanto anticipato da Repubblica, il gruppo di costruzioni abruzzese potrebbe entrare con una quota tra il 20% ed il 30% ed un impegno di circa 250 milioni costituendo così la tessera mancante per comporre il mosaico societario della compagnia di bandiera. Alla società parteciperebbe poi Ferrovie dello Stato con il 30%, Delta con il 15% che potrebbe farsi garante anche di una partecipazione di China Eastern, il Tesoro con un altro 15% pari agli interessi sui 900 milioni di prestito ponte. Dal canto suo, non commenta il Fondo QuattroR che sarebbe stato chiamato in causa per una piccola partecipazione e che ha Cdp come anchor investor e tra i sottoscrittori Inail, Inarcasse e Cassa Forense. La liquidità del gruppo abruzzese arriverebbe grazie alla vendita ad Edf di UsWind, società Usa americana che detiene il parco eolico più grande del mondo. Per il gruppo, sebbene con un cambio di generazione, si tratterebbe di un ritorno sulla scena dopo 10 anni esatti: era il 2009 infatti quando aerei (una trentina) e dipendenti di AirOne di proprietà di Toto confluirono in Alitalia dopo la chiamata dei cosiddetti capitani coraggiosi proprio per il salvataggio della compagnia.