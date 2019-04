I numeri italiani della finanza sostenibile

LA CLASSIFICA ITALIANA

Stando alla classifica di Assogestione, al primo posto nella finanza sostenibile troviamo il gruppo Intesa Sanpaolo (con le controllate Eurizon e Fideuram) che a fine 2018 contava in gamma 26 fondi Esg che gestivano un patrimonio di 5,74 miliardi di euro (su un totale di quasi 383 miliardi) pari al 31% di questo mercato in Italia. La raccolta è stata nel 2018 di 2,14 miliardi. Il secondo player è Etica Sgr (il gestore patrimoniale di Banca Etica) con il 18,9% del mercato Esg in Italia pari a 3,5 miliardi di euro gestiti con sei fondi. Al terzo posto la britannica Schroders con il 17,7% del mercato, un patrimonio investito in modo “sostenibile” per circa 3,3 miliardi di euro (su 18,7 miliardi gestiti nel nostro Paese) e una gamma sostenibile e responsabile di 39 fondi. Il saldo tra sottoscrizioni e riscatti nel 2018 per queste strategie è stato però negativo per circa 532 milioni. Giù dal podio si distinguono due gruppi francesi e un italiano: il gruppo Bnp Paribas con una quota di 11,1%, circa 2,1 miliardi (su un patrimonio di circa 29 miliardi in Italia), una raccolta di 428 milioni nel 2018 e 24 fondi; Amundi (gruppo Crédit Agricole) con il 6,5%, masse per 1,2 miliardi (su un totale di 184 miliardi in Italia), una raccolta netta di 714 milioni e 12 fondi; e il gruppo Ubi con il 5,9%, masse per 1,1 miliardi (su 57,6 miliardi), una raccolta di 477 milioni e 5 fondi Esg. Senza dimenticare Cassa Centrale Banca che gestisce 490 milioni di euro con i criteri Esg su un patrimonio complessivo di 5,6 miliardi, cioè poco meno del 10%.

SOLO SEI SOCIETÀ SUPERANO IL MILIARDO DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

In Italia, dunque, solo sei società gestiscono patrimoni secondo criteri Esg superiori al miliardo di euro. Per tutte le altre parliamo di numeri poco significativi. Colpisce, per esempio, che il player numero uno del gestito in Italia, il gruppo assicurativo Generali, su un totale di 468 miliardi di euro, gestisca appena 26,8 milioni con un solo fondo Esg, o che un colosso mondiale come JP Morgan, che con la divisione asset management gestisce in Italia 34,3 miliardi, abbia solo 54,4 milioni di euro investiti a fine 2018 in maniera sostenibile e due soli fondi classificabili come Esg. Sono solo tre i fondi Esg del gruppo Axa che gestiscono appena 18,2 milioni su masse gestite in Italia per circa 41 miliardi, mentre Credit Suisse, che in Italia gestisce oltre 12 miliardi con l’asset management, gestisce con criteri di sostenibilità solo 2,9 milioni di euro. E BlackRock? Il numero al mondo con un patrimonio di oltre 6.000 miliardi di dollari, che in Italia gestisce circa 68 miliardi (dati a fine 2018), nella classifica dei fondi Esg in Italia non è neppure presente.