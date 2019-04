Rileggetevi Ciampi, nel 1983 parlava già di questo governo

LE RICETTE SENZA SENSO DEL GOVERNO SOVRANISTA PER CONTENERE IL DEBITO

La grande differenza fra l’attuale governo e quelli che lo hanno preceduto sta nel come ha mentito e sta mentendo. I predecessori a volte hanno fatto qualcosa per contenere il debito, a volte no, sperando per lo più in una crescita e quindi in un migliore rapporto debito/Pil. Ma la crescita dal 2008, e anche da prima a ben vedere, è stata deludente, nulla o negativa come nei periodi 2008-2009 e 2011-2013. Nel complesso, mentre l’economia Ue è cresciuta dal 2000 di oltre il 25%, quella italiana solo di un terribile 3% scarso. Mentre i governi precedenti in genere mentivano per sottovalutazione del problema, con maggiore o minore convinzione, sperando nel futuro, l’attuale governo ha mentito alla grande sostenendo di avere la ricetta per risolvere il tutto in modo indolore, se solo glielo lasciassero fare.