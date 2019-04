Le quotazioni di Borsa italiana e spread del 29 aprile 2019

La Borsa italiana si prepara all'apertura per la seduta del 29 aprile 2019 dopo che venerdì Piazza Affari si è salvata nel finale, chiudendo con un rialzo dello 0,08% a 21.737 punti una sessione piuttosto cauta, con scambi in lieve ripresa per 1,8 miliardi di euro, 300 milioni della festività di ieri.