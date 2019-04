I dubbi sulle spese della gestione commissariale di Alitalia

L'ANALISI STILATA DALL'EX CONSULENTE DI TONINELLI

Negli ultimi 20 anni sono stati versati fiumi di inchiostro sulle spese fuori controllo dell’Alitalia di un tempo. Ma la musica è mai davvero cambiata? A far pensare di no è un documento postato in una chat riservata ad alcune centinaia di dipendenti della compagnia da Gaetano Intrieri, ex super consigliere del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dimessosi dalla Struttura di missione del ministero a ottobre 2018 in seguito alle polemiche suscitate dall’emersione di una vecchia condanna per bancarotta, da una contestazione al suo curriculum e da alcune intemperanze verbali su Twitter. Ma qui non è in discussione il passato di Intrieri, ma ciò che scrive sul modo in cui la compagnia è stata gestita negli ultimi anni.

Stando a quelle pagine, perfino nel periodo della gestione commissariale iniziata nel 2017, mentre su piloti, steward e personale in genere si abbatteva la scure dei tagli, la compagnia avrebbe mostrato una propensione a largheggiare su alcune voci di spesa. In particolare i riflettori sono puntati su una nutrita schiera consulenze esterne (25 in tutto, affidate a 16 diverse società) soprattutto legali, ma anche di consulenza amministrativa e strategica. L’elenco comprende gli studi legali Annone, Bonelli Erede, Bufete Ocampo Salcedo, Lombardi Segni, Origoni, Severino, Sullivan&Cromwell, Zoppini, nonché le compagnie italiane e internazionali Boston Consulting, Ernst&Young, Leonardo, Price Water House, Rothschild, Intralinks, Studio Massari, Zucchetti. La spesa complessiva è di qualche milione di euro, ma con le success fee (il premio riconosciuto in caso di successo nei rispettivi contenziosi) si arriva a una decina di milioni.

La tabella con i relativi importi sarebbe stata estratta dal Programma dei commissari straordinari, di cui Intrieri ha effettuato un’analisi critica. Al ministero affermano che un tale documento non risulta esser mai stato depositato, ma lo stesso Intrieri ha spiegato a Lettera43.it che questo dipende solo dal fatto che lui stesso non lo ha protocollato. «Ho mandato il mio lavoro sia alla struttura di missione sia al ministro dei Trasporti Toninelli, come ho fatto in decine di altre occasioni», dice.

Nello stesso periodo l’azienda avrebbe anche assegnato a quasi tutti i dirigenti un’automobile (non di quelle più economiche), riconosciuto a molti di loro un consistente contributo per l’appartamento e perfino attribuito ad alcuni un bonus di una ventina di migliaia di euro per la scuola dei figli. Questa rassegna delle pratiche aziendali in voga ai «piani alti», è bene precisarlo, non proviene dal documento dei Commissari di cui sopra. È stata inserita da Intrieri nello stesso documento nella citata chat dei dipendenti (per molti dei quali l’ex consulente del ministero è ormai una star), ma la sua provenienza sarebbero gli uffici amministrativi di Alitalia. Secondo la relativa tabella, dei 48 dirigenti (tanti ne riporta il documento) della compagnia tutti tranne uno avrebbero diritto all’auto aziendale e ben nove riceverebbero un consistente contributo per l’alloggio: da 2 mila a 2.500 euro al mese (per due di loro con l’aggiunta di 20/25 mila euro l’anno per la scuola dei figli). Quanto alle retribuzioni, sette sulle 48 elencate nel documento (che non contiene nomi ma solo numeri progressivi) superano i 200 mila euro lordi l’anno e due arrivano a 300 mila, ovviamente senza contare i premi di risultato (da un minimo del 20 a un massimo del 50%) previsti dai vari contratti.