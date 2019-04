Le quotazioni di Borsa italiana e spread del 30 aprile 2019

AVVIO DI SETTIMANA POSITIVO PER LE BORSE EUROPEE

Il 29 aprile la Borsa di Milano ha rifiatato anche grazie alla conferma, avvenuta venerdì 26 aprile, del rating sovrano italiano da parte dell'agenzia S&P. In particolare, hanno vissuto una seduta positiva titoli bancari come Mps (+3,12%), Banco Bpm (+3,6%) e Ubi (+3,48%). In controtendenza il titolo di Fineco, che ha perso l'1,87%. Da registrare gli acquisti su Salini (+3%) e Astaldi (+1,37%) con il mercato che guarda al duplice piano di ricapitalizzazione per la creazione delle polo delle costruzioni. Le vendite si sono concentrate invece sul settore dell'energia con il prezzo del petrolio in calo. Hanno perso terreno Eni (-1,59%), Snam (-0,49%) e Terna (-0,93%). Seduta negativa anche per il titolo della Juventus che ha perso l'1,99%. Reduci da un inizio positivo di settimana anche le Borse europee, con Parigi, Londra, Francoforte e Madrid tutte in rialzo.

LO SPREAD BTP-BUND RIPARTE DA QUOTA 258

Lo spread tra il Btp decennale e il Bund tedesco riparte il 30 aprile da quota 258 punti base, dopo la chiusura in rialzo (da 253) della seduta precedente.