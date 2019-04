Intesa Sanpaolo, nel 2019 Fondo di Beneficenza più generoso

Sul fronte della generosità Intesa Sanpaolo non molla, rilancia. Tant’è che per il 2019 il Fondo di Beneficenza avrà a disposizione 13,5 milioni di euro di risorse per realizzare opere di carattere sociale e culturale. Una dotazione ancor più sostanziosa rispetto all’anno scorso, quando i 12 milioni stanziati avevano permesso di sostenere 908 progetti da enti non profit. Il Fondo, in capo alla presidenza, potrà erogare i fondi in seguito al via libera dell’Assemblea della banca del 30 aprile. “L’attività del Fondo è parte del rilevante impegno di Intesa Sanpaolo a favore del miglioramento economico e sociale delle persone e delle famiglie”, ha spiegato il presidente di Intesa, Gian Maria Gros-Pietro, “impegno che si dispiega in un ampio piano di iniziative verso i bisognosi, di inclusione creditizia attraverso l’attività Impact e di un programma in ambito culturale e artistico di assoluta eccellenza, che vede spiccare i tre musei delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli e Vicenza”. Il Fondo, tuttavia, non è la sola attività benefica di Intesa Sanpolo come spiega sempre Gros-Pietro: “Nel 2018 il solo contributo caritatevole di Intesa Sanpaolo alla comunità - di cui il Fondo di Beneficenza rappresenta circa il 20% - è stato pari a circa 62 milioni di euro. A questo si aggiungono i dividendi distribuiti alle Fondazioni azioniste, ben 625 milioni nel 2019, che si traducono in erogazioni filantropiche ai rispettivi territori di riferimento”.

NEL 2018, IL 30% DEI FONDI AL SUD ITALIA

L’anno scorso, l’88% dei 12 milioni di euro stanziati è stato erogato sul territorio nazionale. Quasi il 30% è stato destinato a Mezzogiorno e isole a riconferma dell’attenzione di Intesa Sanpaolo verso queste aree geografiche. Per favorire l’accesso ai contributi da parte di soggetti non profit del Sud Italia e diffondere la conoscenza dell’attività del Fondo, nel 2018, è stata organizzata un’attività di scouting tramite incontri con enti del terzo settore a Napoli, Palermo e Bari. Sul totale degli stanziamenti, il 72% è stato destinato al sociale, a favore delle componenti più deboli, il 16% a iniziative presentate da enti religiosi, l’8% alla cultura, dove l’attività del Fondo ha dato priorità a progetti che includessero soggetti fragili ed emarginati, il 4% alla ricerca scientifica. L’attività del Fondo si è inoltre concentrata a supporto dell’educazione primaria e secondaria, della disabilità, dell’inclusione sociale e lavorativa, con un focus sul sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto per il supporto psicologico. Per far fronte all’emergenza migranti, infine, sono state sostenute attività di inclusione e formazione soprattutto per i minori non accompagnati.

PROGETTI INTERNAZIONALI: TRA EST EUROPA, AFRICA E ASIA

Tra i progetti sostenuti anche numerosi di respiro internazionale: nel corso del 2018, il Fondo si è concentrato in particolare in Romania e Serbia, con un sostegno ai minori in stato di difficoltà. Ha inoltre continuato a sostenere i progetti pluriennali in Africa con il compimento del progetto sanitario realizzato da Amref Health Africa in Etiopia e in Asia, dove è stato realizzato un intervento a favore delle vittime dello tsunami e del terremoto in Indonesia aderendo alla mobilitazione del sistema bancario internazionale. Anche in futuro, il Fondo continuerà l’attività di contrasto alla povertà nel mondo per assicurare la crescita di tutti i popoli con interventi di sostegno a progetti in paesi dove Intesa Sanpaolo opera con le proprie controllate estere.