La chiusura a ostacoli delle centrali a carbone in Italia

Nel nostro Paese le centrali a carbone sono otto. Di proprietà della A2A gli impianti di Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, e di Brescia. La prima ha due sezioni su quattro alimentate a carbone (165 e 171 Mw), la seconda un'unica sezione da 70 Mw. Appartengono a Enel spa cinque impianti: Fusina, in Veneto, composta da quattro unità da 320 Mw; La Spezia, con un'unica unità da 600 Mw; Torrevaldaliga Nord, in Lazio, operativa dal 2009: tre sezioni da 660 Mw riconvertite a carbone; Brindisi: quattro unità ciascuna da 660 Mw e in Sardegna il Grazia Deledda di Portoscuso, nel Sulcis, un tempo fondamentale per la filiera dell'alluminio tra Alcoa e Eurallumina e ora, con le fabbriche chiuse, attivo a singhiozzo. Sempre sull'Isola, ma di proprietà della Ep Produzione, un gruppo della Repubblica ceca arrivato dopo E.On ed Endesa, si trova l'impianto di Fiumesanto (Sassari), di fronte al golfo dell'Asinara, con due sezioni da 320 Mw.

TRE IMPIANTI A CARBONE CONSIDERATI ESSENZIALI

Le centrali elettriche sembrano tutte utili, qualcuna indispensabile. O meglio in gergo essenziale: nella lista delle 14 che dovranno funzionare per l'intero 2019 senza pause, con costanza, ci sono pure tre a carbone: quelle sarde e quella di Brindisi. Il distributore Terna (che ha curato la selezione) acquisterà da loro l'energia ai prezzi fissi decisi dall'Authority nazionale per l’energia e il gas. Una sorta di garanzia per il loro funzionamento: un passo avanti, insomma, e due indietro.