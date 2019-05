La fotografia del lavoro in Italia per il Primo Maggio

DISOCCUPAZIONE IN CALO

Una ventata di ottimismo arriva dai dati Istat diffusi il 30 aprile. A marzo gli occupati in Italia erano 23.291.000 con una crescita di 60 mila unità su febbraio, sfiorando i massimi registrati a maggio 2018 (23.326.000). Il tasso di occupazione ha raggiunto il 58,9%, ai massimi da aprile 2008 (58,9%). Rispetto ai minimi di occupazione registrati con la crisi economica (22.142.000 unità a gennaio 2014) si sono recuperati oltre 1,1 milioni di posti. È cambiata anche la composizione degli occupati. Per le donne si registrano 443 mila occupate in più rispetto ad aprile 2008 mentre per gli uomini si segnano 480 mila occupati in meno. Sempre a marzo, il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,4 punti rispetto al mese precedente, arrivando al 10,2%. Le persone in cerca di occupazione sono 2.641.000 con un calo di 96 mila unità su febbraio 2019 e di 208 mila su marzo 2018. Si è ridotto anche il tasso di disoccupazione giovanile (tra le persone tra i 15 e i 24 anni): a marzo 2019 è sceso al 30,2%, il dato minimo da ottobre 2011.

UN'ITALIA ANCORA A DUE VELOCITÀ

Vero è che l'Italia viaggia ancora a due velocità: a Nord più occupazione e il Sud resta in coda. La maglia rosa resta alla provincia autonoma di Bolzano dove la disoccupazione nel 2018 si è fermata al 2,9%. Un dato ben più basso rispetto alla media nazionale. In fondo alla classifica la Calabria (al 21,6% dal 2017), la Sicilia (al 21,5% dal 2017) e la Campania (con un micro miglioramento dal 20,9% al 20,4%). Qualche sollievo in Puglia (16,1%), e in Sardegna (15,4%): secondo il quadro Eurostat le cinque regioni sono tra le trenta di disagiate d'Europa. Ben più alti, poi, i tassi di disoccupazione giovanile: praticamente lavora meno di uno su due in Campania e Sicilia (entrambe al 53,6%) e Calabria (al 52,7%).