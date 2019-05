Atlantia ha escluso di impegnarsi in Alitalia

RIPRISTINATO IL VOLO DIRETTO ROMA-WASHINGTON

Non è bastato quindi a convicere Castellucci il ripristino del volo Alitalia tra Roma Fiumicino e Washington Dc, dopo un'assenza di 13 anni su questa tratta. Era infatti dall'ottobre del 2006, quando Alitalia volava fra Milano Malpensa e Washington Dulles International, che la compagnia italiana non includeva la capitale degli Stati Uniti fra le proprie destinazioni di lungo raggio. Il nuovo collegamento diretto è stato inaugurato il 2 maggio. La tratta Fiumicino-Washington è operata con aerei Airbus 330 da 249 posti e nell'orario estivo 2019 prevede cinque collegamenti alla settimana.

I SINDACATI HANNO PROCLAMATO UNO SCIOPERO PER IL 21 MAGGIO

Il governo, intanto, si è preso ancora qualche giorno di tempo per decidere se concedere una proroga a Ferrovie dello Stato per presentare la propria offerta vincolante su Alitalia. I commissari straordinari della compagnia aerea devono fornire le loro indicazioni al ministero dello Sviluppo economico, dopo aver valutato le richieste del gruppo ferroviario. La decisione finale spetterà all'esecutivo, che deve trovare un equilibrio fra le pressioni della Lega e le rassicurazioni del vicepremier Luigi Di Maio, che ha garantito la presenza di «altre offerte» e ha smentito che ci siano «notizie negative». L'incertezza, però, preoccupa i sindacati, che per il 21 maggio hanno proclamato uno sciopero di 24 ore di tutto il settore.

ANCORA SCOPERTO IL 40% DEL CAPITALE DELLA NEWCO

Fs da oltre cinque mesi lavora a una soluzione di mercato per Alitalia, ma con le adesioni raccolte finora si ferma solo al 60% della newco (Fs 30%, Delta 10-15%, ministero dell'Economia 15%). Manca ancora da coprire, quindi, circa il 40% del capitale. Sul tavolo l'ipotesi più quotata era proprio quella di Atlantia, che però ha ribadito la propria indisponibilità. Intanto, mentre su tutto il dossier aleggia lo spettro del fallimento, la Lega va in pressing sul M5s e anche il Pd ha chiesto di smetterla con le proroghe, chiamando il governo a riferire in parlamento.