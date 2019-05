Quali Paesi europei hanno la fatturazione elettronica

In tema di fatturazione elettronica, l’unico Paese europeo oltre all’Italia ad avere introdotto l’obbligo nel corso degli anni è stato il Portogallo, che proprio intorno alla e-fattura ha sviluppato gran parte della strategia per uscire dalla profonda crisi finanziaria originata nel 2008. La stessa Commissione europea non ha avuto dubbi nel sostenere che proprio l’applicazione di questo strumento a partire dal 2012 ha permesso al Paese di sollevarsi dai lunghi strascichi del fallimento di Lehman Brothers.

OBBLIGO DELLA LEGISLAZIONE UE SOLTANTO PER GLI APPALTI PUBBLICI

Per il resto, il panorama della fatturazione elettronica europea è piuttosto variegato, partendo dal presupposto che la legislazione Ue prevede l’obbligo della fattura elettronica solamente per gli appalti pubblici, obbligo al quale tutti i Paesi membri hanno dovuto adeguarsi entro il 27 novembre 2018. Paesi come Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito, Slovacchia e Ungheria non hanno ancora espresso nessuna normativa riguardante la fatturazione elettronica. Ma sono ancora di più, invece, i Paesi che hanno adottato l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

LA SITUAZIONE NEL RESTO DEL MONDO

Nel resto del mondo, in America Latina i tre Paesi pionieri sono stati Cile, Messico e Brasile. Non solo la fatturazione elettronica ha una diffusione di massa, ma sono previsti controlli anche per tutti i pagamenti fatti dalle imprese. La fatturazione elettronica è obbligatoria anche in Argentina e in Perù, la Colombia la introdurrà a partire dal 2019. Gli Stati Uniti sentono meno l’esigenza di digitalizzazione della fattura che non è un documento necessario per liquidare l’imposta indiretta.