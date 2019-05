Fca ha venduto Magneti Marelli per 5,8 miliardi di euro

Un altro pezzo della grande industria italiana passa di mano. Fca ha infatti perfezionato la vendita della Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei per circa 5,8 miliardi di euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato una distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni ordinarie di Fca pari a 1,3 euro per azione, corrispondente a un totale di circa 2 miliardi di euro, a valere sui proventi netti dell'operazione.