Attenti ad esultare troppo presto per la fine della recessione

L’aumento del differenziale Btp Bund si trasforma in maggiori costi per interessi che - ancora una volta - per l’elevato debito che ha l’Italia sono doppiamente importanti. Viceversa una vera crescita può avviare una spirale positiva: il miglioramento del rapporto debito/Pil porta riduzione di spesa per interessi per effetto della discesa dello spread, in questo modo si liberano risorse che possono essere usate per ridurre il peso del debito. Un po’ quello che è successo in Germania, che nel fronteggiare la Grande Recessione del 2008-2009 ha spinto il debito pubblico fin oltre l’80% del Pil e ora, in meno di un decennio, ha riportato il rapporto intorno al 60%.